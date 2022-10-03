Фейк: военкоматы в Ульяновске рассылают повестки мужчинам с категорией «B» | 360°

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Фейк: военкоматы в Ульяновске рассылают повестки мужчинам с категорией «B»

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В Сети распространяют фейковую информацию о том, что в Ульяновске повестки рассылают даже неслужившим людям, ограниченно годным по состоянию здоровья. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Telegram-каналы сообщили, что в Ульяновске повестки разослали даже тем, кто не проходил срочную службу и имеет категорию «В» (ограниченная годность). При этом на документах якобы нет подписи военкома, их засовывают «прямо в двери квартир».

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По словам авторов постов, жители, которые плохо разбираются в вопросах частичной мобилизации, все равно явятся в военкомат по таким повесткам, после чего их отправят в зону боевых действий.

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Правда

Ранее в «Аргументах и фактах» вышел подробный материал о том, как в Ульяновской области проходит частичная мобилизация. В статье среди прочего отмечается, что в этом регионе соблюдают предписание о том, кто подлежит призыву в первую очередь.

К тому же повестка не означает немедленной отправки в зону СВО, сначала все проходят обучение и слаживание. Многих граждан вызывают «для уточнения данных», это плановая работа военных комиссариатов.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Частичная мобилизация в РФ

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