Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей | 360°

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Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей

Общество

07 октября 2022, 15:32

Фейк: военкоматы в Челябинской области получили доступ к медкартам жителей

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Военные комиссариаты в Челябинской области получили доступ к лечебным картам жителей, сообщили СМИ. «360» разобрался в ситуации и выяснил, откуда пошел этот фейк.

Фейк

Российские СМИ со ссылкой на военного комиссара Челябинской области сообщили, что местным военкоматам предоставили доступ к медкартам жителей.

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«Порядка 50 человек мы вернули из войсковых частей по состоянию здоровья. Теперь в регионе военкоматам обеспечили доступ к базам данных по гражданам с хроническими заболеваниями. Такая договоренность достигнута с губернатором Алексеем Текслером», — заявил Максуров.

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Правда

В областном Минздраве опровергли сообщения СМИ о том, что военкоматы получили доступ к медицинским картам. Это было бы нарушением закона, подчеркнули в ведомстве. Персональные данные пациентов доступны только лечащим врачам в защищенной сети передачи.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Челябинская область

Военные

Армия

Частичная мобилизация в РФ

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