Фейк: в Воронеже не хватает водителей общественного транспорта из-за частичной мобилизации | 360°

Общество 25 октября 2022, 13:06 Фейк: в Воронеже не хватает водителей общественного транспорта из-за частичной мобилизации РИА "Новости"

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что в Воронеже из-за мобилизации водителей наблюдаются проблемы с общественным транспортом. «360» выяснил подробности и рассказывает, что происходит на самом деле.

Фейк

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Жители Воронежа столкнулись с проблемами в движении общественного транспорта из-за мобилизации десятков водителей, сообщили Telegram-каналы.

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«Горожане и СМИ стали жаловаться, что на линиях теперь гораздо меньше транспорта и в час пик люди стоят на остановках более 20 минут», — утверждают авторы фейка.

Правда

По данным властей, отток кадров начался задолго до 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию. Всего в армию призвали 62 человека из почти двух тысяч местных водителей, это около 3%.

В пресс-службе мэрии завили, что в последнее время в городе действительно бывают перебои в движении общественного транспорта. Это объяснили, в частности, пробками в некоторых микрорайонах, а также низкой стоимостью проезда, которая стала причиной маленьких зарплат и оттока кадров еще до мобилизации. Во-вторых, из-за финансовых проблем частные перевозчики продают часть подвижного состава. Наконец, несколько автобусов муниципального перевозчика сняли с линий в межпиковый период.

Таким образом, информация о том, что в Воронеже из-за частичной мобилизации не хватает водителей, недостоверна. На самом деле заторы на дорогах, финансовые проблемы перевозчиков и отток кадров давно осложняют ситуацию с движением общественного транспорта в час пик.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.