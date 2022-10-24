Фейк: в Таганроге старшеклассникам выдали памятки о необходимости частичной мобилизации | 360°

24 октября 2022, 14:58
Фейк: в Таганроге старшеклассникам выдали памятки о необходимости частичной мобилизации
Власти Таганрога опровергли фейки о раздаче памяток по мобилизации в школах
В Сети появились недостоверные сообщения о том, что школьникам в Таганроге выдали памятки, в которых рассказывалось о важности частичной мобилизации. «360» выяснил подробности.
Фейк
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В школах Таганрога старшеклассникам выдали памятки «Зачем нужна мобилизация», сообщили некоторые Telegram-каналы.
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«В ней написано, что „решение о мобилизации было принято вынужденно для защиты братских народов ДНР, ЛНР“ и так далее. Также там сказано, что „украинские власти полностью подконтрольны западным кураторам и инструкторам“, — утверждают авторы фейка.
Правда
Глава администрации Таганрога Михаил Солоницин опроверг информацию, о том что в учебных заведениях распространяли подобные «провокационные материалы». При этом он предложил родителям выяснить, откуда дети могли получить эти листовки.
«Сейчас обязательно нужно внимательно относиться к этому. С кем общаются дети? Какую информацию читают в социальных сетях? Лишний раз поговорить и уделить время нашим детям. Они в этом нуждаются», — подчеркнул Солоницин.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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