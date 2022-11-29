Общество 29 ноября 2022, 18:55 Фейк: в Свердловской области возник дефицит ветеринарных препаратов Россельхознадзор по Свердовской области опроверг сообщения о нехватке ветпрепаратов Depositphotos

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СМИ распространили фейки о том, что в Свердловской области пожаловались на дефицит некоторых ветеринарных препаратов. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Информагентство Ura.ru опубликовало материал о том, что частные ветеринарные клиники в Свердловской области столкнулись с дефицитом препаратов для анестезии, например французского «Золетила» и американского «Телазола». По словам источника СМИ, из-за этого многие местные ветклиники перестали проводить серьезные операции.

Правда

В региональном управлении Россельхознадзора опровергли сообщения о дефиците препаратов для анестезии. Ведомство запросило комментарий у одной из екатеринбургских компаний-дистрибьюторов «Симбио-Урал». По информации поставщика, «Телазол» есть в запасе, кроме того, ожидается дополнительное поступление его на склад. Ажиотажного спроса на этот препарат за последние две недели дистрибьютор не заметил.

Кроме того, в наличии отечественный препарат для анестезии «Энбифол». Руководитель «Симбио-Урала» допустил, что дефицит создают искусственно.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.