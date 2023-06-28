Общество 28 июня 2023, 19:11 Фейк: в Сочи снесут храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя Данные о планах снести храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о якобы готовящемся сносе храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи. На деле оказалось, что сносить объект никто не собирается, а опубликованные данные оказались недостоверными.

Фейк

Информацию о якобы планируемом сносе опубликовал в своем Telegram-канале «Слово» протоиерей Вячеслав Фомин. Он репостнул видеообращение к президенту Владимиру Путину и патриарху Кириллу представителей общины храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, находящегося в границах федеральной территории «Сириус». Представитель семьи, которая пожертвовала земельный участок для строительства храма, приюта и других дополнительных зданий попросил решить спор с администрацией «Сириуса». По мнению прихожан, руководство этой федеральной территории будто бы обратилось в суд, чтобы снести храм и стоящие рядом сооружения.

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Правда

На ситуацию отреагировали представители «Сириуса». В пресс-службе федеральной территории изданию «Блокнот» рассказали, что спор возник вокруг зданий рядом с храмом — они к нему не относятся.

«Они имеют купола, кресты и иконы на фасаде — внешний вид зданий намеренно вызывает ложные представления об их назначении», — объяснили в «Сириусе».

Там добавили, что строения возвели на земле с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», разрешение на работы не выдавали.

«Что касается самого храма, то он находится в собственности государства, и исков к нему не предъявлялось», — уточнили там.

Учитывая комментарии представителей «Сириуса» можно сделать вывод, что появившаяся в интернете информация о якобы готовящемся сносе храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя является фейком.

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