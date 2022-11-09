Общество 09 ноября 2022, 18:27 Фейк: в Сочи может находиться командир батальона ВСУ «Каскад» РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что в Сочи может находиться командир украинского батальона «Каскад» Сергей Разумовский. «360» выяснил подробности.

Фейк

На территории Сочи может находиться командир батальона ВСУ «Каскад» Разумовский Сергей Аркадьевич 1965 года рождения, сообщили в одной из групп во «ВКонтакте». Его видела одна из местных жительниц около магазина в Лазаревском районе города.

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В ориентировке от Лазаревского отделения полиции говорится, что мужчина «отличается зверствами к жителям Донбасса», утверждают авторы фейка.

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Правда

Информация недостоверна, поскольку Сергей Разумовский (Рощин) скончался в 2018 году от тяжелой болезни. До последнего момента он активно вел страницы в социальные сетях и YouTube-канал.

Финальное видео, в котором сообщается о смерти Разумовского, опубликовали его родственники.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.