Фейк: в школах Северска учителей заставляют отдавать часть зарплаты в поддержку мобилизованных | 360°

28 октября 2022, 13:52
Фейк: в школах Северска учителей заставляют отдавать часть зарплаты в поддержку мобилизованных
Власти опровергли фейки о том, что в Северске учителей заставляют жертвовать зарплатой
В Сети распространяют недостоверные сообщения о том, что в школах города Северска в Томской области учителей и другой персонал заставляют отдавать часть зарплаты в поддержку мобилизованных. «360» выяснил подробности и объясняет, почему это фейк.
Фейк
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В школах Северска учителей и персонал заставляют подписывать заявления о том, что они согласны перечислить часть своей зарплаты в «благотворительный фонд» в поддержку тех, кто попал под частичную мобилизацию, сообщили некоторые Telegram-каналы.
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«Это фото из северской школы №198, но мы также получили свидетельства и из некоторых других школ города», — утверждают авторы фейка.
Правда
Начальник управления образования ЗАТО Северск Ольга Кулешова опровергла эту информацию. На самом деле участие в общероссийской акции поддержки мобилизованных добровольное. Каждая организация и каждый сотрудник самостоятельно принимают решение о том, хотят ли они присоединиться.
Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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Частичная мобилизация в РФ
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