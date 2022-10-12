Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне» | 360°

Общество 12 октября 2022, 17:58 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне» Информация о продаже значков ГТО в школах в Хакасии не подтвердилась РИА «Новости»

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В школах Республики Хакасия родителям учеников предлагают купить значки ГТО, сообщили Telegram-каналы. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В Абакане, столице Хакасии, родителям старшеклассников предлагают купить значок «Готов к труду и обороне» (ГТО), заявили некоторые Telegram-каналы. В качестве «доказательства» — скриншот СМС, которую, судя по всему, получают родственники учеников.

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«Стоит это всего-ничего 4100 [рублей], но зато, по словам представителя образовательного учреждения, это даст детям дополнительных три балла на ЕГЭ», — утверждают авторы постов.

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Правда

Процедура получения значка ГТО не так проста, как может показаться. Списки сдавших нормативы проходят через ряд федеральных структур, а приказы с именами получателей значков публикуют в открытом доступе. Каждый знак вручается вместе с удостоверением.

Следовательно, взять и продать такие знаки отличия всем желающим — невозможно, сообщили в Министерстве спорта Хакасии. В ведомстве подчеркнули, что опубликованные в Сети скриншоты — либо дело рук мошенников, либо фейк. Тем более что нет никаких данных об отправителе СМС или времени.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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