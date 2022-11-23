Общество 23 ноября 2022, 17:20 Фейк: в российских регионах прошли «бунты» родственников мобилизованных РИА «Новости»

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В соцсетях распространили фейки о том, что в российских регионах прошли «бунты» родственников тех, кто подпал под частичную мобилизацию. «360» выяснил подробности.

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Фейк

В 15 регионах России прошли «бунты» родственников мобилизованных. «Координационный штаб» протеста основан на платформе Общероссийского союза возрождения России, сообщили в одном из видео, которое опубликовано в «Одноклассниках».

Правда

Этот ролик — компиляция материалов из разрозненных видео по теме частичной мобилизации. Ни о каких «бунтах» родственников мобилизованных ни федеральные, ни в региональные СМИ не сообщали.

Один из признаков недостоверного материала — название видео, которое намеренно написано с точками и пробелами в словах, для того чтобы уйти от юридической ответственности за распространение фейков.

Исходный канал, опубликовавший видео, всячески пытается дистанцироваться от распространяемого контента. Несмотря на лозунги и экстремистские призывы в описании, ставит дисклеймер: «ВАЖНО! Канал НЕ ЯВЛЯЕТСЯ проектом каких-либо политических сил, а также пропагандой!».

Общероссийский союз возрождения России — «наследник» партии «Воля», внесенной Минюстом в список запрещенных организаций на территории страны. Они также известны как Ассоциация медиков России или Ассоциация врачей. Предполагаемый лидер Светлана Лада-Русь рассказывала всем о смертельной опасности вышек 5G и об атаке Земли рептилоидами с планеты Нибиру. Она числится в международном розыске за совершение различных преступлений с 2016 года.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.