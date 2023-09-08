Общество 08 сентября 2023, 15:11 Фейк: в российских регионах заявили об аномальном числе людей, голосующих по ДЭГ РИА «Новости»

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В соцсетях распространили недостоверную информацию о том, что в некоторых российских регионах выявили слишком большое число людей, голосующих дистанционно. «360» выяснил, почему это фейк.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что в Псковской, Воронежской и Липецкой областях зафиксировали «аномальную» статистику на дистанционном электронном голосовании. Примерно за четыре часа голосования около 50% зарегистрированных избирателей уже либо получили бюллетени, либо проголосовали.

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В частности, в Архангельской области представители КПРФ возмутились тем, что к обеду на ДЭГ проголосовали около 20 тысяч человек, то есть примерно половина из зарегистрированных избирателей. Аналогичное якобы заметили в Псковской, Воронежской, Липецкой и Архангельской областях.

Правда

В действительности статистика регионов, «попавших под подозрение», практически не отличается от данных из других регионов, где проходит электронное голосование.

Рассмотрим данные по состоянию на 14:20 в некоторых регионах, где на ДЭГ зарегистрировалось несколько десятков тысяч избирателей.

Воронежская область — 72 631 — 51%;

Липецкая область — 29 076 — 59%;

Псковская область — 52 102 — 57%.

В других регионах примерно такие же данные:

Республика Крым — 13577 — 52%;

Алтайский край — 111 851 — 67%;

Архангельская область — 49 529 — 51%;

Владимирская область — 43 179 — 57%;

Ярославская область — 61 798 — 57%.

Высокая явка на ДЭГ в первые часы — нормальное явление, которое повторяется не первый год. Дело в том,что избиратели предпочитают сразу сделать выбор и не тратить на это время в рабочие часы либо в выходные дни.

Таким образом, информация об аномальной статистике на ДЭГ в ряде регионов, якобы свидетельствующей о нарушениях, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.