Общество 02 декабря 2022, 16:11 Фейк: в России продолжается частичная мобилизация РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что россиян продолжают «насильно мобилизовывать», несмотря на заявление президента Владимира Путина. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В одном из Telegram-каналов появился пост с историями о том, как в России якобы продолжается частичная мобилизация, несмотря на заявления Кремля о ее завершении.

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«Все признаки указывают на то, что нет, не закончилась. Одна из наших читательниц рассказала, что ее бабушка живет в Петербурге, ее посещает социальная медсестра. И несмотря на то что у нее маленький ребенок, девушка получила повестку», — утверждают авторы фейка.

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Правда

Сообщения о том, что в России продолжается частичная мобилизация, недостоверны. Посты в различных соцсетях не подкреплены доказательствами, а в ряде случаев используются фальшивые документы, которые выдают за повестки.

К примеру, согласно одной из «историй», в Ингушетии пытались мобилизовать системных администраторов одной из больниц. Якобы сотрудники военкомата больше недели сторожили сотрудников и пытались вручить им повестки. Между тем все повестки по частичной мобилизации были аннулированы после 31 октября 2022 года, а набор завершен. Это обусловлено началом осеннего призыва, который и так сдвинули на месяц.

Что касается мобилизации медсестры, то в рамках частичной мобилизации женщин не призывали и не планируют. Об этом заявляли в Минобороны.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.