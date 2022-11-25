Общество 25 ноября 2022, 18:08 Фейк: в России отменят пенсии из-за нехватки денег РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что в России перестанут платить пенсии из-за нехватки денег в бюджете. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России отменят пенсии из-за нехватки денег в бюджете, сообщили СМИ.

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«По ее мнению, затраты фонда на выплату пенсий российским пенсионерам завышены. У Голиковой есть хорошее объяснение: если государственные пенсии закончатся, о них позаботятся дети и внуки», — утверждают авторы фейка.

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Правда

Татьяна Голикова никогда не делала подобных заявлений. Государство продолжает выполнять социальные обязательства и выплачивать все пенсии и льготы в положенном размере. Более того, ожидается рост пенсий с опережением инфляции. Выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 4,8% с 1 января.

В целом эта публикация — компиляция разрозненных, бессвязных фактов, по большей части ложных. Основной посыл о заботе о бабушках, дедушках, возрастных родителях, не способных обеспечивать себя самостоятельно, принадлежит главе думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. Однако о пенсии она не говорила.

Авторы статьи явно плохо ориентируются в ветвях власти. Например, сравнивают вице-премьера с депутатами Госдумы. Кроме того, пресс-секретаря Метриной в Мосгордуме не существует. Эту должность занимает Тимур Катеев. Также в материале упоминается о некоем эфире Владимира Соловьева в вольном пересказе. Ссылка на эфир отсутствует.

Из этого всего можно сделать вывод, что цель статьи — ввести читателей в заблуждение.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.