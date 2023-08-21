Общество 21 августа 2023, 14:17 Фейк: в России начали мобилизовать пилотов гражданской авиации Информация о мобилизации пилотов гражданской авиации в России оказалась фейком Unsplash

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В социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация, что в России будто бы начали мобилизовать пилотов гражданской авиации. Якобы их отправят на фронт для управления боевыми самолетами.

Фейк

Впервые статья о «мобилизации гражданских пилотов» появилась на украинском портале Unian.net. Авторы материала утверждали, что в России гражданских пилотов начнут отправлять на фронт в качестве боевых летчиков.

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Журналисты сослались на интервью директора украинского Института менеджмента и стратегий, члена общественного совета Государственной авиационной службы Украины Богдана Долинце изданию Frеедom.

В интервью Долинце заявил, что мир в целом испытывает дефицит пилотов, особенно с возобновлением авиасообщения после пандемии. По заявлениям самого «эксперта», со ссылками на авиационные компании, в ближайшие 20 лет индустрия столкнется с дефицитом пилотов на уровне полумиллиона человек.

Далее он отметил, что «Россия и остальные страны третьего мира» якобы испытывают дефицит больше, так как квалифицированный персонал уезжает работать туда, где больше платят и нет рисков. По его словам, есть вероятность, что пилота гражданского борта заберут из-за штурвала и после пары месяцев подготовки отправят в зону СВО управлять боевым самолетом.

Правда

Портал Ura.ru получил комментарий заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского. Он отметил, что гражданские пилоты вообще никак не знакомы с тем, как управлять боевыми самолетами. Боевая авиация — это совершенно другая специфика, с оружием гражданские пилоты не знакомы.

Заболотский назвал заявления Долинце фейком. Он также отметил, что сами украинцы не могут обучить своих уже готовых летчиков-истребителей летать на F-16, а пересадить пилотов на боевые самолеты с гражданских просто невозможно.

Таким образом, информация о том, что в России мобилизуют пилотов гражданской авиации для участия в СВО в роли летчиков-истребителей, является фейком.

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