Фейк: в России мигрантов обманом заставляют подписывать контракт на военную службу | 360°

Общество 20 октября 2022, 17:00 Фейк: в России мигрантов обманом заставляют подписывать контракт на военную службу РИА «Новости»

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Заблокированные в России СМИ распространяют фейки о том, что мигрантов обманом заставляют подписывать контракт на военную службу. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В миграционном центре «Сахарово» в Москве людей обманным путем заставляют подписывать контракты на военную службу, «подсовывая» нужные документы, сообщило одно из признанных иноагентом изданий. Авторы статьи ссылаются на правозащитницу Валентину Чупик.

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С самими мигрантами, которые столкнулись бы с подобной ситуацией, представителям СМИ пообщаться не удалось.

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Правда

В «Сахарово» действительно работает консультационный центр Минобороны России по вопросам поступления граждан других стран в Вооруженные силы. Однако он не имеет юридических прав на подписание документов для службы.

Иностранцы, выразившие желание присоединиться к российской армии, должны пройти необходимые процедуры в одном из пунктов отбора. В миграционном центре таких пунктов нет.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.