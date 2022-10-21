Фейк: в России потребовали расправы над молодым наемником из «Правого сектора» | 360°

Общество 21 октября 2022, 15:11 Фейк: в России потребовали расправы над молодым наемником из «Правого сектора» Сообщения в соцсетях о поисках наемника из «Правого сектора» оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяется призыв к расправе над неким Максимом Горшко — украинским националистом по кличке Горшок, якобы находящимся на территории России. «360» выяснил подробности и объясняет, почему эта личность — вымышленная.

Фейк

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» сделал репост сообщения некой Ларисы Швец. Женщина опубликовала фото бойца «Первого сектора»* Максима Горшко с призывом найти его.

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Автор поста утверждает, что «молодой наемник» приехал в Россию весной 2015 года и остался на территории страны по поддельным документам. В отряде он «прославился своей жестокостью», «убивал и насиловал мужчин, женщин и детей Донбасса».

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Правда

Упоминания об «участнике» «Правого сектора»* Максиме Горшко можно найти в «Живом журнале» в постах от августа 2015 года.

При этом под записью во «ВКонтакте» есть комментарий, в котором говорится, что на фото — не боевик «Правого сектора»*, а уроженец Томской области Максим Горшунов. В качестве доказательства приводят снимок настоящего Горшунова в аккаунте его матери в соцсетях.

Как отметил Денис Горшунов, его младший брат Максим — порядочный человек и ни он сам, ни их родственники никогда не были на Украине, они проживают в Томской области.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

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