Общество 29 марта 2024, 18:58 Фейк: в регионах привели в боевую готовность все службы из-за заходов ДРГ В Сети зафиксировали вброс фейков о «боевой готовности» служб из-за ДРГ РИА «Новости»

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В Сети начали тиражировать вбросы о приведении всех служб, включая ЖКХ, в боевую готовность «в связи с заходом ДРГ». Авторы таких публикаций упоминали разные регионы. К действительности эта информация не имеет никакого отношения.

Фейк

Сообщения о якобы «заходе ДРГ» и приведении на фоне этого в боевую готовность всех служб, включая и организации в сфере ЖКХ, начали распространять в соцсетях в самых разных пабликах. Их выбирают не тематически, а по принципу объема посетителей, что указывает на веерный способ распространения информации, характерный для вбросов и фейков.

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Автор одного из таких фейков начал свое сообщение в группе для знакомств в Тольятти с того, что хочет «предупредить людей».

«Извините, что не по теме. Просто хочу предупредить людей. Работаю в охране, прислало начальство…» — утверждал он.

Далее пользователь привел недостоверную информацию о переводе всех служб в «минутную готовность», там же указал на разные меры предосторожности.

Правда

Подобные сообщения распространяют и в виде скриншотов, рассылают в мессенджерах. В каждом из них вперемешку с информацией о мерах безопасности указываются якобы факты прохода неких диверсионных групп.

Текст внутри также не выдерживает критики. Он составлен из сразу нескольких вбросов. Например, про то, что все устройства подключены к ведомственным системам CDMX. При том, что CDMX — Ciudad de México — администрация города Мехико.

Информация о голосовых звонках хранится и может быть использована МВД, ФСБ, ФСО, СВР и ФСИН по решению суда. Но записывать целиком весь трафик всех абонентов страны нет физической возможности.

WhatsApp не входит в реестр «распространителей информации» и не обязан хранить переписку и голосовые записи.

Также скриншот содержит разрозненную информацию, ту же, что размещается в постах в соцсетях, а также ряд неидентифицируемых подписей, которые, вероятно, должны были создавать превратное ощущение официального документа. По всем признакам это также разновидность фейка.

Информация о заходах ДРГ на территорию РФ не подтверждена никакими официальными органами власти ни в одном из регионов.

Таким образом, информация о том, что все службы, включая ЖКХ, переведены «в боевую готовность» в связи с «заходом ДРГ», недостоверна. Перед нами комплексный вброс, скомпилированный из разных фейков, чтобы вызвать панику в обществе в особенно болезненный период после теракта в Красногорске.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.