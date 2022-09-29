Фейк: в референдуме в Запорожье поучаствовали только 0,5 процента избирателей | 360°

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Фейк: в референдуме в Запорожье поучаствовали только 0,5 процента избирателей

Сообщения о низкой явке на референдуме в Запорожской области назвали фейком

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В соцсетях распространяется недостоверная информация о том, что в референдуме за воссоединение с Россией, который прошел в Запорожской области, приняли участие только 0,5 процента избирателей. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Украинские Telegram-каналы сообщили, что лишь 0,5 процента жителей Запорожской области отдали свой голос на референдуме за вхождение в состав России.

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Правда

На самом деле явка на референдуме в Запорожье составила 85,4%, заявила глава ЦИК Галина Катющенко. То есть проголосовали 462 109 человек из 541 093. Недействительными признали 833 бюллетеня.

Проукраинские Telegram-каналы ссылаются на то, что на территории Запорожской области 1,3 миллиона избирателей. Однако это данные за 2020 год, они устарели.

С того момента на этих территориях проходит российская спецоперация, была эвакуация жителей. Также не стоит забывать о пандемии коронавируса. Сейчас Россия контролирует 60% области.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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