Фейк: в Петербурге повысили цены на платные роды | 360°

Общество 28 сентября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Петербурге повысили цены на платные роды Сообщения СМИ о подорожании платных родов в Петербурге оказались фейком РИА «Новости»

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СМИ сообщили, что в Санкт-Петербурге государственные роддома увеличили цены на платные роды. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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В Санкт-Петербурге государственные родильные дома повысили цены на платные роды, сообщили СМИ. Как утверждают авторы материала, в одном из медучреждений такая программа сопровождения обойдется в 150 тысяч рублей.

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Правда

На самом деле никакого роста цен не наблюдается, эти слухи опровергла в том числе пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга. К примеру, в городском перинатальном центре №1 услуги не дорожали с 2019 года. Там принимают всех рожениц, в том числе по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), без направлений и предварительных договоренностей. При желании женщине могут оказать дополнительные услуги за деньги: выбор врача, палаты повышенной комфортности и прочее.

В госучреждениях — это восемь родильных домов, два перинатальных центра и отделения в восьми медицинских учреждениях — роды возможны по ОМС. Стоимость по хозрасчету варьируется от 37 тысяч до 130 тысяч рублей, в среднем 95 тысяч.

Государство гарантирует будущим мамам качественную медицинскую помощь на всех этапах, причем абсолютно бесплатную, в рамках ОМС. Это и ведение беременности и скрининг, и необходимые хирургические вмешательства (кесарево сечение), медицинские манипуляции и анестезия.

В коммерческих учреждениях возможно изменение цен. Это связано с подорожанием расходных материалов, лекарств и оборудования на рынке.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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