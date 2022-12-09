Общество 09 декабря 2022, 12:36 Фейк: в онлайн-магазинах начали продавать медали «За участие в спецоперации Z» РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что на одном из маркетплейсов выставили на продажу медали «За участие в спецоперации Z». «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

На одном из популярных россйиских маркетплейсов начали продавать медали «За участие в спецоперации Z», заявили Telegram-каналы.

Правда

На самом деле на маркетплейсе продают не настоящие медали, а сувениры. Это указано и в описании товара.

Минобороны пока в принципе не выпускало медали для участников спецоперации. Федеральная служба войск Национальной гвардии приказом № 170 учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции», которая не похожа на сувенирную.

Есть и другие награды, учрежденные в ДНР. Например, медаль «За освобождение Мариуполя». Но она тоже не имеет ничего общего с продающимися в онлайн-магазинах сувенирами.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.