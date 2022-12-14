Общество 14 декабря 2022, 16:45 (обновлено: 14 декабря 2022, 18:04) Фейк: в Новосибирске мобилизовали больного отца троих детей РИА «Новости»

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В СМИ появились фейки о том, что в Новосибирске мобилизовали 44-летнего отца троих детей. «360» выяснил подробности.

Фейк

В Новосибирске в зону спецоперации отправят 44-летнего местного жителя — «несмотря на хроническую болезнь суставов, перенесенный туберкулез и наличие трех несовершеннолетних детей», сообщило региональное издание «Курьер.Среда» со ссылкой на супругу мужчины.

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Женщина также заявила, что ее муж не получил выплаты, положенные мобилизованным, кроме 100 тысяч рублей от местного правительства.

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Правда

В правительстве Новосибирской области, которое вместе с военкоматом занималось рассмотрением этого случая, объяснили: Андрею Н. перечислили все положенные ему выплаты, в том числе 195 тысяч рублей за октябрь и дополнительную единоразовую помощь в 100 тысяч от региона.

Что касается правомерности мобилизации, то в военкомате заявили: в личном деле мужчины записан один ребенок, а двое старших — дети жены от предыдущих браков. Чтобы иметь право на отсрочку от мобилизации, ему нужно оформить опекунство над детьми супруги.

В военкомате все это объяснили женщине, однако она не стала оформлять опекунство на мужа, так как получает алименты от бывших супругов. Как только решат этот вопрос, в правительстве и военкомате сразу рассмотрят возможность отсрочки для мобилизованного.

Что касается проблем со здоровьем мобилизованного, в частности, диагнозов «остеоартроз плечевых суставов» и «болевой синдром», по словам военного комиссара Новосибирской области, во время медкомиссии мужчина не жаловался на свое состояние. Врачи сделали заключение, что он годен к военной службе.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.