Фейк: в Мурманской области распространяют листовки с предупреждением о «диверсиях» | 360°

Общество 14 октября 2022, 13:43 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Мурманской области распространяют листовки с предупреждением о «диверсиях» Сообщения о листовках с предупреждением о «диверсиях» в Мурманской области опровергли РИА «Новости»

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В Сети появилась фейковая информация о листовках, которые распространяют в Мурманской области, с требованием не трогать посторонние предметы и ничего не поднимать с земли. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы сообщили, что в Мурманской области появились листовки с предупреждением не трогать никакие посторонние предметы и не поднимать ничего с земли из-за «волны террористических актов на территории Российской Федерации», планируемых Службой безопасности Украины.

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По мнению авторов фейка, российские власти делают это специально «для запугивания населения серией терактов».

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Правда

На самом деле, такие недостоверные сообщения распространяют с мая — как в виде листовок, так и в виде постов в социальных сетях. В разное время они встречались в Республике Башкортостане, Бурятии, Калужской, Курской, Ивановской, Кемеровской, Рязанской, Нижегородской, Челябинской, Амурской, Тульской, Ивановской областях, а также в Пермском крае.

О том, что это фейки, неоднократно писали СМИ со ссылкой на местные власти.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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