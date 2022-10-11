Фейк: в Москве мобилизуют бездомных | 360°

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Фейк: в Москве мобилизуют бездомных

Информация о том, что в Москве мобилизуют бездомных, не подтвердилась

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Некоторые российские СМИ распространяют фейки о том, что бездомных из московских пунктов обогрева забирают в военкомат. «360» выяснил, почему нельзя доверять таким источникам.

Фейк

В Москве бездомных «забирают» из пунктов обогрева, после чего их отправляют в военкомат, сообщило одно из заблокированных в России СМИ.

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«Полицейские отобрали у бездомных паспорта, отвезли в военкомат, где им выписали повестки, и повезли в призывной пункт. Оттуда к вечеру освободили бездомных старше 50 лет, что стало с остальными — неизвестно», — утверждают авторы материала. По их словам, инцидент произошел в центре «Ангар спасения» — проекте православной благотворительной организации «Милосердие».

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Правда

На самом деле, полицейские проводили стандартные мероприятия, не имеющие отношения к частичной мобилизации: проверяли документы для выявления лиц, совершивших правонарушения. Об этом сообщил руководитель центра помощи бездомным «Ангар спасения» Роман Скоросов. Несколько человек забрали в отделение, они вернулись в центр на следующий день.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Москва

Частичная мобилизация в РФ

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