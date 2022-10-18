Фейк: в Москве готовят бомбоубежища для «приема укрываемых» | 360°

Общество 18 октября 2022, 17:14 Фейк: в Москве готовят бомбоубежища для «приема укрываемых» РИА «Новости»

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что жителей одного из столичных ТСЖ предупредили о подготовке бомбоубежищ. «360» выяснил, почему на самом деле это попытка дестабилизировать общество.

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Фейк

Правление ТСЖ «Атом» в Москве сообщило собственникам жилья о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». Об этом заявил один из Telegram-каналов.

Правда

Ни одно крупное СМИ о «подготовке бомбоубежищ» в столице не писало. В Сети удалось найти лишь фотографии того же объявления, вывешенного якобы в жилом комплексе «Атом» на улице Мневники.

В объявлении выделены слова «бомбоубежища» и «гражданской обороны», а не императивная часть, в которой описана суть требуемых действий («полностью освободить помещения <…> от автомобилей и личных вещей»). Это явно сделано с целью привлечь всеобщее внимание и вызвать панику.

«360» удалось дозвониться до ТСЖ «Атом». Однако работник, ответивший на звонок, заявил, что ничего не слышал о подобных объявлениях и подготовке бомбоубежищ.

Кроме того, администрация ЖК, от чьего имени якобы размещено обращение к жителям, ошиблась в своих же реквизитах: номер кода постановки на учет, указанный в шапке предписания, содержит всего четыре цифры, а не девять.

Также допущена ошибка в дате, когда состоялось собрание правительства Москвы — «11.10.202 года». Сокращенное название организации тоже дважды указано неверно: «ТСПЖ ДМ МДК „Атом“» вместо «ТСПЖДМ МЖК „Атом“».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.