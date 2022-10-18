Фейк: в Москве продолжается частичная мобилизация | 360°

Общество 18 октября 2022, 18:48 Фейк: в Москве продолжается частичная мобилизация Заявления юриста Чикова о мобилизации в Москве оказались фейком РИА «Новости»

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В Telegram-каналах распространяют заявления юристов о том, что мэр Москвы Сергей Собянин не имеет полномочий завершать мобилизационный мероприятия, поэтому его словам не стоит доверять. «360» объясняет, как относиться к подобной информации.

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Фейк

В российской столице продолжает действовать частичная мобилизация, поскольку мэр города Сергей Собянин, как и главы других регионов, не имеет полномочий завершать или отменять подобные мероприятия. Это вправе сделать только тот, кто объявил о мобилизации, — то есть президент Владимир Путин, сообщил глава правозащитной организации «Агора» юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Правда

Собянин действительно объявил об окончании частичной мобилизации в Москве. Пункты сбора перестали работать с 14:00 17 октября, а повестки, разосланные ранее по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие.

РИА «Новости»

Однако мэр сослался на военного комиссара столицы: тот подтвердил, что цели, поставленные по призыву, достигнуты.

Таким образом, Собянин не сам прекращал действие частичной мобилизации. Это инициатива мобилизационного органа, который выполнил план и завершил работу.

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