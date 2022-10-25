Фейк: в московском метро могут увеличить интервалы движения поездов из-за частичной мобилизации | 360°

Общество 25 октября 2022, 11:47 Фейк: в московском метро могут увеличить интервалы движения поездов из-за частичной мобилизации РИА "Новости"

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В Сети распространяют фейки о том, что в Московском метрополитене могут ощутимо увеличиться интервалы движения из-за мобилизации машинистов. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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В московском метро могут увеличиться интервалы движения поездов — как минимум на пять минут, заявили некоторые Telegram-каналы со ссылкой на «источники».

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Авторы фейка утверждают, что это связано с «массовой мобилизацией» машинистов, причем «метрополитен явился удобной базой для военкоматов, так как все машинисты — по умолчанию военнообязанные и найти их на рабочем месте было легко».

Правда

В столичной подземке на сегодня работают более пяти тысяч машинистов электропоезда, к тому же постоянно идет обучение новых специалистов. Расписание поездов иногда меняется, временно увеличивается интервал движения на некоторых линиях. Это вызвано обновлением инфраструктуры метро и подготовкой к запуску новых станций, но не связано с частичной мобилизацией.

Что касается призыва машинистов на военную службу, то они действительно могут получить повестку в военкомат — как и остальные россияне, на общих основаниях. Также нужно соответствовать критериям, например, иметь боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность.

Далеко не все машинисты служили в армии после прохождения срочной службы, то есть могут не обладать необходимым навыками. В итоге они могут не попасть под мобилизацию и продолжат работать.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.