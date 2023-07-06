Общество 06 июля 2023, 15:12 Фейк: в морском порту Сочи возник дефицит стояночных мест для яхт Гендиректор порта Сочи опроверг сообщение о дефиците стояночных мест для яхт РИА «Новости»

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Информация, что в сочинском порту возникла нехватка мест для швартовки яхт, оказалась несоответствующей действительности. Сообщение о дефиците опровергли генеральный директор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров и руководитель Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров.

Фейк

РБК сообщил, что в сочинских яхт-клубах якобы практически закончились места для лодок до конца лета. Причиной издание назвало слабое развитие индустрии и приток российских судов из Европы на фоне санкций.

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Правда

Гендиректор порта Сочи Юрий Владимиров сообщил РИА «Новости», что у курорта нет дефицита свободных причалов. По его словам, спрос на стоянку у берегов города повысился в 2022 году, в том числе за счет яхт, прибывших из-за границы.

«С прошлого года ничего не изменилось», — заявил гендиректор порта.

Он добавил, что выросло лишь число лодок, прибывших из Крыма, — их стало больше на 5%. Сочинские причалы работают, есть места для стоянки, заверил Владимиров.

Его слова подтвердил генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров в беседе с «Коммерсантом». Руководитель сообщил, что ажиотажного спроса на стояночные места нет и причин для него он не видит.

«Мы действительно отмечаем рост количества яхт российских владельцев, которые приходят к нам из других стран, но этот процесс начался полтора года назад, таких яхт не более 10%, они не делают погоды», — пояснил Прозоров.

Он добавил, что некоторые владельцы яхт перегоняют их из Крыма, опасаясь за безопасность. Однако таких судов немного, подытожил гендиректор Sochi Grand Marina.

Таким образом, информация, что в морском порту Сочи возник дефицит мест стоянок для яхт из-за притока российских судов из Европы на фоне санкций, недостоверна.

Количество принимаемых судов действительно большое, однако это обусловлено высоким сезоном. Стояночные резервы в порту Сочи, по заверению ключевых руководителей, существуют.

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