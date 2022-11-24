Общество 24 ноября 2022, 16:44 Фейк: в Марий Эл жители сами отремонтировали трассу «Сорока из Марий Эл. События. Новости. Блоги» / "ВКонтакте"

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В соцсетях появились фейки о том, что в Республике Марий Эл жители одного из городов сами отремонтировали дорогу. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Жители Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, сами засыпали ямы на одной из дорог, заявили пользователи во «ВКонтакте».

Правда

Городская администрация опровергла эти сообщения. По словам мэрии, на самом деле ремонт сделало МУП «Город», а жители улицы Большого Чигашево вышли помочь.

«Отдельно хотелось бы обратиться к местным пабликам, распространяющим недостоверные сведения: будьте внимательнее при выборе своего контента (хотим верить, что сделано это было не умышленно), ведь в ваши паблики люди приходят за новостями, а не для того, чтобы вы манипулировали их сознанием и провоцировали комментировать ложную информацию. Не верьте фейкам, доверяйте только проверенным источникам информации», — подчеркнули представили мэрии.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.