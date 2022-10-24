Фейк: в Краснодаре появились листовки с призывом к мужчинам прийти в военкомат для «уточнения данных» | 360°

Общество 24 октября 2022, 16:35 Фейк: в Краснодаре появились листовки с призывом к мужчинам прийти в военкомат для «уточнения данных» В Краснодарском крае опровергли сообщения о листовках с призывом явиться в военкомат РИА "Новости"

Читать 360tv в

В Сети распространяют фейки о том, что в Краснодаре после введения режима среднего уровня реагирования появились листовки с призывом к мужчинам прийти в военкоматы для «уточнения данных». «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

Реклама

В Краснодаре стали появляться листовки с призывом к мужчинам прийти в военные комиссариаты для «уточнения данных» в связи с введением режима среднего уровня реагирования. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы.

Реклама

Правда

Военный комиссариат Краснодарского края не распространяет подобные листовки. Официальное опровержение опубликовал оперативный штаб региона. Там также подчеркнули, что для проверки и выявления злоумышленников, которые распространяют эти фейки среди жителей города, данные передадут в полицию.

Местные журналисты выяснили у автора поста, что листовки были разбросаны около почтовых ящиков в подъезде жилого комплекса. Способ доставки и свободная форма изложения позволяют сделать вывод о том, что эти бумаги не имеют ничего общего с повесткой.

Режим среднего уровня реагирования, действующий на Кубани, не влияет на процесс частичной мобилизации и взаимодействие военкоматов с населением. Он лишь предусматривает возможность введения некоторых мер для обеспечения безопасности и правопорядка.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.