Общество 18 ноября 2022, 15:58 Фейк: в январе в России объявят всеобщую мобилизацию РИА «Новости»

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В Сети запустили волну фейков о том, что с нового года в России начнется всеобщая мобилизация. «360» выяснил, почему нельзя доверять подобным сообщениям.

Фейк

В январе в России якобы объявят всеобщую мобилизацию, заявили некоторые Telegram-каналы.

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«Источники подтверждают о начале всеобщей мобилизации в России с января месяца. В принципе, правильное решение, по-другому войну с Западом не выиграть», — утверждают авторы фейка.

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Правда

Издание Muksun FM сообщило, что подобные фейки почти одновременно появились в нескольких Telegram-каналах. Они ссылаются на некие источники, но не называют их.

Один из авторов — Владислав Поздняков, основатель «Мужского государства» — экстремистского сообщества, которое осенью 2021 года было запрещено на территории России.

Если говорить о возможности мобилизации, то в соответствующем законе прописаны ситуации, когда она может быть объявлена. В частности, в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против страны.

Таким образом, в рамках спецоперации на Украине всеобщую мобилизацию вряд ли начнут.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.