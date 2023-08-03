Общество 03 августа 2023, 17:43 Фейк: в Херсонской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа Данные о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети начали появилась информация о якобы распространении птичьего гриппа на территории Херсонской области. Одним из первых данные опубликовал украинский Telegram-канал «РИА-Мелитополь».

Фейк

В интернете опубликовали данные о том, что «к фекальному загрязнению Азовского моря добавилась вспышка птичьего гриппа». Авторы статьи отметили, что власти Херсонской области встревожились якобы из-за распространения инфекции. В качестве доказательства даже опубликовали скриншот части памятки о «мероприятиях по профилактике гриппа птиц».

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Правда

На самом деле в Херсонской области не выявляли новых вспышек этой болезни. В приведенном отрывке документа нет подтверждения каких-либо фактов выявления птичьего гриппа.

В марте 2023 года в поселке Великая Александровка на подконтрольном Украине правобережье Днепра в Херсонской области действительно зафиксировали это заболевание, сообщал ТАСС. По данным Россельхознадзора, экспертам тогда приходилось работать под пулями и беспилотниками-камикадзе ВСУ, уточнял телеканал «Москва 24».

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказывал, что власти Украины собирали межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%.

«Подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности штамма H5N8», — цитировал военачальника сайт телеканала «Звезда».

На основании заявлений представителей служб и ведомств можно сделать вывод, что распространяемая украинской стороной информация о вспышке птичьего гриппа в Херсонской области не соответствует действительности.

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