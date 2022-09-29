Фейк: в Хакасии мобилизуют в основном представителей коренного населения | 360°

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Фейк: в Хакасии мобилизуют в основном представителей коренного населения

Сообщения о том, что в Хакасии мобилизуют в основном коренное население, назвали фейком

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В Сети появились сообщения о том, что большинство мобилизованных в Республике Хакасии — представители коренной национальности. «360» выяснил, почему это фейк.

Фейк

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В социальных сетях распространили недостоверные сообщения о том, что в Хакасии под частичную мобилизацию попали главным образом представители коренного населения. При том что их доля в республике составляет всего 12%.

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Правда

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов опроверг эту информацию.

«Мы с Владимиром Николаевичем (Штыгашевым, спикером Верховного совета республики — прим. ред.) провожаем каждого. Никаких перегибов по национальному признаку в структуре призываемых нет», — заявил глава региона.

Автор поста с фейком уже удалил его. Скриншот, разошедшийся по Сети, также удалили те, кто пытался распространять недостоверную информацию.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Россия

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Частичная мобилизация в РФ

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