Общество 10 сентября 2023, 10:15 Фейк: в Долгопрудном избиратели проголосовали и онлайн, и традиционным способом Сообщения о нарушении на выборах в Долгопрудном оказались недостоверными РИА «Новости»

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Сообщения о якобы двойном голосовании в Долгопрудном появились в Сети. При проверке выяснилось, что они не соответствуют действительности. Более того, голосование и в системе ДЭГ, и традиционным образом в принципе невозможно благодаря высокому уровню контроля и специального цифрового сервиса проверки однократности голосования.

Фейк

В Сети появились сообщения о том, что в городе Долгопрудном Московской области ряд избирателей проголосовали дважды: и электронно, и на участке.

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Авторы этой публикации утверждали, что на одном из участков избирателю, который зарегистрировался в системе ДЭГ (дистанционного электронного голосования), вручили бюллетень, после чего выдачу признали технической ошибкой. А когда один из членов УИК попросил предоставить допсписок избирателей, ему в этом якобы отказали.

Затем авторы сделали вывод, что избиратели, вероятно, голосуют дважды — сначала электронно, а затем традиционным образом.

Правда

В действительности проголосовать можно только или дистанционно, или очно. Двойной формат недопустим технически. Если избиратель после регистрации для участия в ДЭГ захочет проголосовать очно, ему нужно будет уведомить об этом электронную систему. Прием заявлений на электронное голосование прекращается за несколько дней до Единого дня голосования.

Кроме того, на УИК в Долгопрудном был внедрен обновленный цифровой сервис проверки однократности голосования. Благодаря этой системе можно исключить случаи неоднократного получения избирателями бюллетеней.

Также с его помощью члены участковых избирательных комиссий могут проверить факты получения бюллетеней на другом избирательном участке и отследить избирателей, которых необходимо включить в список участников дистанционного электронного голосования. Так в рамках проекта «Стоп дубль» можно проводить проверку каждого избирателя до получения им бюллетеня.

Таким образом, информация о том, что в Долгопрудном ряд избирателей проголосовали и электронно, и на участке, недостоверна. На самом деле двойной формат голосования невозможен технически.

Все возможные ошибки фиксируются в электронной системе и проверяются с помощью обновленного цифрового сервиса проверки однократности голосования.

Помимо этого, факты единичных возможных нарушений в целом пристально рассматриваются и перепроверяются на УИК и в ТИК. Даже в случае подтверждения они не являются фактором признания нелегитимности выборов в целом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.