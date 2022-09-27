Фейк: в Дагестане отменили частичную мобилизацию из-за протестов | 360°

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Фейк: в Дагестане отменили частичную мобилизацию из-за протестов

Информацию об отмене в Дагестане частичной мобилизации из-за протестов назвали фейком

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Некоторые Telegram-каналы сообщили, что частичную мобилизацию в Дагестане отменили из-за массовых акций протеста. Однако власти республики призвали не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны.

Фейк

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В Telegram-каналах появилась фейковая информация о том, что в Дагестане решили приостановить частичную мобилизацию из-за «многочисленных протестов населения». Посты сопровождаются «приказом» военного комиссара республики Дайтбега Мустафаева от 26 сентября.

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Правда

Издание «Черновик» со ссылкой на военный комиссариат Дагестана написало, что все подобные сообщения не соответствуют действительности. На самом деле частичная мобилизация в регионе продолжается.

Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале подчеркивал, что задачи, поставленные президентом, будут выполнены. Он также призвал не становиться жертвами информационной войны.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Дагестан

Частичная мобилизация в РФ

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