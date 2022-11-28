Общество 28 ноября 2022, 18:16 Фейк: в Чувашии тайно мобилизуют полицейских

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В Сети распространили фейки о том, что в Чувашии скрытно мобилизуют полицейских, чтобы отправить их в зону спецоперации на Украине. «360» выяснил, так ли это.

Фейк

В Чувашской Республике тайно мобилизуют полицейских, чтобы отправить их в зону боевых действий, утверждают некоторые Telegram-каналы. В качестве «доказательства» — видео с колонной автобусов (от междугородних до ПАЗиков) недалеко от одного из объектов МВД. Также можно заметить вереницу людей в форме с вещами в руках, которые идут вдоль дороги в направлении автобусов.

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«По предварительным данным, с Чувашии отобрали не менее 350 человек для усиления на фронт, большая часть из них — с чебоксарских подразделений», — заявили авторы поста.

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Правда

«Чувашинформ» со ссылкой на местное МВД сообщило, что полицейские ездили на учения, а не в распределительный центр для дальнейшего обучения и отправки в зону спецоперации на Украине.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.