Фейк: в Архангельской области данные о семьях мобилизованных передают посторонним лицам | 360°

Общество 19 октября 2022, 16:28 Фейк: в Архангельской области данные о семьях мобилизованных передают посторонним лицам РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что в Архангельской области «спешно» собирают данные о семьях тех, кто был мобилизован в этом году, и передают их третьим лицам. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

В детских образовательных учреждениях Архангельской области начали собирать данные о родителях, которые были мобилизованы в 2022 году, сообщили некоторые Telegram-каналы.

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Причем, как утверждают авторы постов, никто из педагогов не говорит, зачем нужны такие сведения, аргументируя это назначением льгот, предоставлением бесплатного питания и так далее.

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Правда

В Архангельской области действительно могут собирать данные о мобилизованных: это связано с тем, что в регионе организуют меры поддержки семей, членов которых призвали на военную службу. В частности, их обеспечат бесплатным питанием и компенсируют оплату детского сада.

Губернатор Александр Цыбульский также подчеркивал, что дети военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, будут получать по 50 тысяч рублей при поступлении в вузы. Такое решение приняли еще 1 сентября.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.