Фейк: в Ангарске сократят 100 врачей и медсестер | 360°

Общество 05 октября 2022, 17:19 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Ангарске сократят 100 врачей и медсестер Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy

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В Сети распространяется информация о том, что городская больница Ангарска собирается сократить около 100 человек из числа медперсонала. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

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Фейк

Горбольница города Ангарска сократит врачей и медсестер, из штатного расписания убирают примерно 100 ставок. Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Правда

Минздрав Иркутской области опроверг эту информацию. Согласно приказу от 21 сентября, под сокращение попадут административно-хозяйственный персонал и дублирующие должности, которые есть в каждом медучреждении. Всего около 30 человек.

При этом медицинскому персоналу предложат свободные вакансии. Сотрудников, которые не захотят перевестись на вакантные места, сократят.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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