Фейк: в Ангарске сократят 100 врачей и медсестер | 360°

Все новости

Знаменитости

05 октября 2022, 18:24

Джоли обвинила Питта в насилии над детьми. Почему она заговорила об этом спустя шесть лет

Подмосковье

05 октября 2022, 18:23

Подмосковные таксисты рассказали 6 необычных историй о своей работе

Реклама

Наука

05 октября 2022, 18:21

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат против оспы от центра «Вектор»

Спецоперация

05 октября 2022, 18:14

Путин приказал обнародовать обновленный текст Конституции России

Эксклюзив

05 октября 2022, 18:10

Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС

Спецоперация

05 октября 2022, 18:09

Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной

Путешествия

05 октября 2022, 18:01

Отказы из-за частичной мобилизации и конец сезона. В продаже появились горящие туры в Турцию и Египет

Мир

05 октября 2022, 18:01

Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти

Здоровье

05 октября 2022, 17:55

Названа опасность вяжущей хурмы

Общество

05 октября 2022, 17:19

Фейк: в Ангарске сократят 100 врачей и медсестер

Читать 360tv в

В Сети распространяется информация о том, что городская больница Ангарска собирается сократить около 100 человек из числа медперсонала. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Реклама

Фейк

Горбольница города Ангарска сократит врачей и медсестер, из штатного расписания убирают примерно 100 ставок. Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Правда

Минздрав Иркутской области опроверг эту информацию. Согласно приказу от 21 сентября, под сокращение попадут административно-хозяйственный персонал и дублирующие должности, которые есть в каждом медучреждении. Всего около 30 человек.

При этом медицинскому персоналу предложат свободные вакансии. Сотрудников, которые не захотят перевестись на вакантные места, сократят.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Медицина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама