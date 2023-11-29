Общество 29 ноября 2023, 17:08 Фейк: уровень радиации на пляже в Мариуполе подскочил из-за российских обстрелов Данные об опасном уровне радиации на пляже в Мариуполе не подтвердились Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Украинские СМИ распространяют данные о том, что на одном из пляжей в Мариуполе сильно вырос радиационный фон якобы на фоне обстрелов со стороны России. В том, что происходит на самом деле, разобрался «360».

Фейк

О том, что уровень радиации в районе побережья, на пляже «Песчаный», увеличился в 15 раз, в СМИ и соцсетях пишут со ссылкой на экс-советника бывшего мэра Мариуполя Петра Андрющенко. Он во всем винит Россию и сокрушается, что официальная версия, заключающаяся в том, что песок стал «фонить» после урагана на азово-черноморском побережье России, якобы неправдоподобна.

Правда

Для человека даже 15-кратное увеличение опасности не представляет — об этом, кстати, написал и сам Андрющенко.

Кроме того, никто не удосужился объяснить, почему радиационный фон вдруг повысился более чем через год после освобождения Мариуполя.

Явление под названием «черные пески» не ново для Мариуполя. Сообщения о радиоактивном песке встречаются в украинской прессе и за 2018-й, и за 2013-й, и даже за 2009 год. Те же украинские СМИ писали, что явление имеет природную основу и проявлялось неоднократно. По данным Focus.ua, насыпи «черного» песка на пляже «Песчаный» фиксируют уже много лет.

Специалисты отмечают, что явление зависит как от штормовой погоды, так и от направления ветра. Этим объясняется то, что в разные годы участки с «черными» песками выявляются на береговой линии вдоль улицы Большой Морской в Мариуполе.

В Донбассе есть так называемый Приазовский блок Украинского щита — древние породы, в которых есть темные минералы с содержанием тория и урана. При выветривании они разрушаются и выносятся на берег моря потоками воды.

На видео, которое опубликовал Андрющенко, как раз показан пляж с горами мусора после урагана и влажный песок. При этом человек, который делает замеры, не защитил от радиации руки, так как наверняка сам знает, что, несмотря на сигналы, радиационный фон угрозы при непродолжительном пребывании на «черных песках» не представляет.

Таким образом, информация о том, что в Мариуполе из-за обстрелов со стороны России в 15 раз повысился радиационный фон, — фейк

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