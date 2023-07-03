Общество 03 июля 2023, 14:54 Фейк: употребление мухомора положительно повлияет на организм Информация о положительных свойствах мухомора оказалась фейковой Unsplash

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В социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация о том, что употребление мухомора в небольших дозах благотворно влияет на организм и позволяет избавиться от вредных привычек

Фейк

Подобная информация в Сети появляется с завидной регулярностью. Спекуляциями на тему «особенных» свойств мухомора занимаются натуропаты, биохакеры и иного рода шаманы.

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Миколог Владимир Вишневский сделал на этом бизнес. Не проводя никаких научных исследований, он утверждает, что красный мухомор лечит около 200 болезней, в том числе артрит, опухоли, туберкулез и так далее. По словам Вишневского, положительное влияние на организм оказывают содержащиеся в грибах полисахариды, антибиотики и жирные кислоты.

Правда

При этом коллеги-ученые жестко критикуют Вишневского. Сотрудник кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков объяснял, что мухомор — это история про заработок.

Исследований, подтверждающих теорию об их чудотворной силе, в науке нет. Грибы действительно содержат часть полезных веществ, но это не значит, что ими можно лечиться.

Руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Алексей Лодягин рассказывал, что красный мухомор является ядовитым психоактивным грибом, который содержит в себе ряд токсичных соединений.

В августе в Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с трудом спасли 40-летнего мужчину, который осуществлял шаманский обряд с применением мухоморов. А девушку, которая, заблудившись в лесу, попробовала сырых грибов, в клинику доставили в таком тяжелом состоянии, что спасти ее не удалось. По словам Лодягина, в отделении побывало немало пациентов, отравившихся сушеными мухоморами.

Классический, знакомый нам гриб с красной шляпкой в белую крапинку называется Amanita muscaria, или мухомор красный. Содержит в себе такие ядовитые вещества, как мускарин, микоатропин, мушиный яд. Ими вполне можно отравиться, и весьма серьезно. Симптомами отравления мухоморами являются тошнота, диарея, резкие боли в животе.

Терапевт и гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью изданию Blueprint также прокомментировал опасность употребления ядовитого гриба.

«Под использованием мухоморов в лечебных целях нет научных основ. То, что мухомор можно варить достаточно долго в большом объеме воды, чтобы в итоге удалить из него большую часть токсичных веществ, — это правда. Но мало что в классической фармакологии так хорошо изучено, как действие мускарина, который в нем остается», — сказал он.

Если принимать мухоморы в небольших количествах, то какое-то влияние на нервную систему будет, но достаточно грубое. Маленькие дозировки могут быть малозаметны, хотя возможен кратковременный прилив сил.

При высоких дозах возникнет состояние, внешне похожее на отравление, например средством от тараканов. Человек испытает галлюцинации, кашель, тошноту, замедление работы сердца и так далее.

Таким образом, информация о том, что употребление мухомора в небольших дозах благотворно влияет на организм и позволяет избавиться от вредных привычек, недостоверна.

Эксперты сходятся во мнении, что это в лучшем случае плацебо, в худшем — смертельно опасный эксперимент. Ведущие микологи, токсикологи, гастроэнтерологи предостерегают население от употребления мухоморов и опровергают информацию о якобы полезных свойствах ядовитого гриба.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.