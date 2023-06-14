Общество 14 июня 2023, 13:07 Фейк: типография в Пскове получила заказ напечатать 50 тысяч мобилизационных повесток Информация о печати мобилизационных повесток в Пскове оказалась фейковой Freepik

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Псковская типография якобы получила крупный заказ — напечатать 50 тысяч мобилизационных повесток. Однако президент России Владимир Путин говорил, что необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Telegram-канал «Псковская реальность» опубликовал пост о том, что одна из типографий Пскова получила заказ на печать 50 тысяч повесток по мобилизации. При этом никаких доказательств приведено не было.

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Правда

Издание «Псковская лента новостей» связалось с типографией «Гименей», там корреспонденту ответили, что информация о заказе на печать повесток — неправда. В организации также добавили, что ни одной заявки на какие-либо заказы от местного военкомата не получали.

Ранее президент России Владимир Путин также сообщил, что вводить военное положение в стране нет необходимости. Также он сказал, что не нужна дополнительная мобилизация.

Верховный главнокомандующий рассказал, что военные контракты с января текущего года заключили свыше 150 тысяч человек, вместе с добровольцами ВС России набрали 156 тысяч военнослужащих. Президент напомнил, что мобилизованные могут уходить в отпуск.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.