Общество 28 ноября 2022, 14:28 Фейк: студентов МГТУ имени Баумана будут отчислять, чтобы отправить в армию Руководство МГТУ имени Баумана опровергло фейки об отчислении студентов ради призыва РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что студентов МГТУ имени Баумана предупредили о грядущих отчислениях из-за спецоперации на Украине. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Студентов Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана уведомили о грядущих отчислениях. В первую очередь это коснется учащихся мужского пола, имеющих хотя бы одну задолженность по итогам зимней сессии, заявили некоторые Telegram-каналы. Такое решение якобы приняли на встрече ректоров с военным комиссариатом Москвы.

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«Любая пересдача будет автоматически означать отчисление и последующий призыв, о чем студентов предупреждают через обзвоны. Кроме того, вуз отменяет все академические отпуска, помимо выданных по медицинским основаниям. <…> Тем студентам, кто согласится отправиться в армию, „долги“ простят, а после года службы якобы восстановят на учебе», — утверждают авторы фейка.

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Правда

МГТУ имени Баумана опубликовал опровержение на своем сайте. В обращении к студентам администрация вуза попросила не обращать внимания на фейки и спокойно готовиться к сессии.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.