Общество 18 апреля 2024, 13:35 Фейк: стоимость стройматериалов в России к концу весны может вырасти на 30% Информация о скачке цен на стройматериалы в РФ к концу весны оказалась фейком Maksim Konstantinov/Global Look Press

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До конца весны стоимость стройматериалов в России якобы может вырасти на 30% из-за высокого спроса на металлоконструкции, цемент и гипсокартон в регионах, пострадавших от паводка. «360» проверил эту информацию.

Фейк

В Сети появились сообщения, что до конца весны стоимость стройматериалов в России резко вырастет на 30%. Причина тому — высокий спрос в регионах, пострадавших от паводка, а также масштабное восстановление жилья и инфраструктуры в новых регионах.

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Правда

В Минпромторге опровергли новость о возможном резком подорожании строительных материалов. Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что причин для существенного роста цен на стройматериалы сейчас в принципе нет. При этом он допустил незначительное колебание цен, связанное с началом строительного сезона.

На сегодня в России достаточно производственных мощностей, все необходимые стройматериалы выпускают в стране, отметил Евтухов. Уровень локализации их производства достиг 96%. Доля импортных материалов во внутреннем потреблении не превышает 4% и, в основном, наблюдается в сегменте «Премиум».

Минпромторг совместно с Минстроем и ФАС следят за ценами на основные ценообразующие ресурсы, в том числе в пострадавших от паводков регионах. Повешения стоимости нигде не зафиксировали, добавили в ведомстве. Все поставки строительных материалов в эти регионы осуществляются из соседних областей, а также Башкирии и Татарстана.

В Госдуме попросили Генпрокуратуру и ФАС взять на контроль цены на стройматериалы в пострадавших от паводков субъектах. Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский направил письмо генпрокурору РФ Игорю Краснову и руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой взять на контроль цены на строительные материалы в регионах, где произошли подтопления.

Обращение обосновали острой социальной значимостью скорейшего восстановления пострадавших населенных пунктов, а также движимого и недвижимого имущества населения. В ГД указали на необходимость минимизации ущерба для региональных и федеральных бюджетов.

Депутаты попросили Генпрокуратуру и ФАС направить в адрес компаний и ИП, торгующих оборудованием и стройматериалами, предостережения о недопустимости необоснованного увеличения стоимость товаров и сырья, используемых для устранения последствий паводка. Предупреждения коснутся предприятий не только в подтопленных регионах, но и на соседних территориях.

Таким образом, информация о возможном резком скачке цен на стройматериалы в России к концу весны оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.