Общество 18 сентября 2023, 14:31 Фейк: старшеклассников из Москвы заставили учиться на операторов дронов Данные о том, что школьников заставляют получать рабочие профессии, были фейком piqsels

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В Сети появились сообщения о том, что старшеклассники из Москвы осваивают рабочие профессии. Утверждается, что они учатся на операторов дронов и официантов. Откуда появилась такая информация, выяснил «360».

Фейк

Статьи на эту тему стали публиковать оппозиционные издания. Например, Telegram-канал Sota писал, что это мера касается учеников девятых, десятых и одиннадцатых классов. Якобы родителей школьников просто ставят перед фактом о том, что детям надо получать профессиональные навыки параллельно с получением основного образования.

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Издание утверждало, что у него есть объявление об обязательном обучении на базе колледжей. Sota показала только список. Также авторы публикации отметили, что учебные заведения якобы пока принимают отказы от мам и пап, но за это наказывают учителей.

Правда

На самом деле в Москве действует программа «Профессиональное обучение без границ», которую финансируют столичные власти. Она совершенно добровольна. Система дает возможность получить профессиональные навыки и влиться в профессию на ранних стадиях. Московский центр профессионального образования (МЦРПО) курирует эту программу.

Она позволяет школьникам самостоятельно выбрать направление обучения и даже колледж, в котором они будут учиться. Средние профессиональные образовательные учреждения борются за то, чтобы старшеклассники выбрали их в рамках программы «Профессиональное обучение без границ».

Пример рекламы колледжа для учащихся старших классов можно посмотреть на этом сайте. Образовательные программы предлагают школьникам заранее познакомиться с профессиями. Речь идет не только о рабочих специальностях.

Например, действует программа предпрофессионального обучения для учеников 10-11-х классов. Она абсолютно добровольная.

Таким образом слухи о том, что старшеклассников в Москве якобы обязывают параллельно учиться в колледжах, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям