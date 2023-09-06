Общество 06 сентября 2023, 14:15 Фейк: спутниковые антенны «Триколор ТВ» демонтируют во избежание перехвата сигнала Сообщения о демонтаже спутниковых антенн «Триколор ТВ» оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что спутниковые антенны «Триколор ТВ» демонтируют во избежание перехвата сигнала украинским оборудованием. «360» выяснил, правда ли это.

Фейк

Сообщения о необходимости произвести демонтаж всех спутниковых устройств «Триколор ТВ» публикуют от имени якобы городских органов власти. Уточняется, что пользователи должны сами убрать антенны, чтобы данные, полученные Украиной через спутниковый сигнал, не использовали для корректировки ударов дальнобойного оружия. Объявления даже появились на сайтах администраций Люберец, Петропавловска-Камчатского и некоторых населенных пунктов Тверской и Липецкой областей. Причем пользователям пригрозили, что если они откажутся, то антенны демонтируют принудительно. Обращения подписаны лаконично: «С уважением, администрация».

Правда

Подпись «администрация» — без всякой конкретики — уже наводит на мысль о фейке и о том, что это шаблонный текст, распространяемый сразу на нескольких ресурсах. Подозрения подкрепляют комментарии реальных администраций муниципальных образований.

В Вышневолоцком городском округе Тверской области заявили, что предупреждения о демонтаже спутникового оборудования, появившиеся 5 сентября на официальном сайте муниципального образования в разделе «Информационные сообщения», являются ложными, и попросили жителей не реагировать на них.

«Приемное оборудование оператора не может быть использовано для любого рода перехвата сигнала или получения каких-либо данных», — говорится в сообщении.

Действительно, оборудование «Триколора» представляет собой параболические антенны и приемники сигнала для просмотра телевизора, но оно не предназначено для передачи информации на спутники, висящие в плоскости экватора в 36 тысячах километрах от Земли.

Так что информация о том, что абоненты «Триколор» обязаны демонтировать спутниковые антенны во имя безопасности страны, является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.