Фейк: сотрудникам МФЦ поручили выдавать повестки всем мужчинам | 360°

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Фейк: сотрудникам МФЦ поручили выдавать повестки всем мужчинам

Сообщения о выдаче повесток всем мужчинам, приходящим в МФЦ, оказались фейком

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В СМИ появилась недостоверная информация о том, что сотрудников МФЦ обязали выдавать повестки в военкомат всем посетителям-мужчинам. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

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Некоторые СМИ, признанные в России иноагентами, сообщили, что всем мужчинам, пришедшим в центры государственных услуг «Мои документы», будут выдавать повестки в военкомат. Фейк подхватили паблики в соцсетях и пользователи из Калужской, Челябинской, Тульской, Томской, Орловской и Нижегородской областей, Пермского края, Башкирии и Санкт-Петербурга.

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Правда

Эта информация недостоверна, поскольку повестки могут вручать только военные комиссариаты, сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале «Объясняем.рф», где можно найти ответы на многие вопросы о частичной мобилизации, также отмечалось, что повестку вправе выдавать сотрудники военкомата, имеющие удостоверение, и граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления. Работники МФЦ к этой категории не относятся.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Армия

МФЦ

Частичная мобилизация в РФ

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