Общество 17 мая 2023, 15:03 Фейк: сотрудникам «Аэрофлота» приказали реже фиксировать неисправности самолетов Приказ «Аэрофлота» о запрете регистрации неисправностей самолетов оказался фейком Unsplash

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В социальных сетях распространили недостоверную информацию о том, что «Аэрофлот» якобы приказал своим сотрудникам вносить информацию о технических отказах и неисправностях самолетов в бортовой журнал только после согласования с командиром судна. Инструкция разлетелась по интернету, активно ее начали перепечатывать украинские паблики.

Фейк

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Проукраинские Telegram-каналы со ссылкой на издание «Проект» начали публиковать инструкцию, которую «Аэрофлот» якобы разослал своим бортпроводникам. В ней сотрудникам авиакомпании запретили заносить информацию о неисправностях лайнеров в регистрационные журналы. Кроме того, указывалось, что самолеты поднимались в воздух без достаточного количества кислородных баллонов на борту. Эту информацию журналисты якобы получили от стюардесс и пилотов.

Правда

«Аэрофлот» в комментарии телеканалу RTVI опроверг эту информацию, назвав ее «притянутой за уши». В авиакомпании отметили, что сведения о приказе реже фиксировать неисправности в самолете похожи на «разговор двух охранников за стопкой или бабушек, лузгающих семечки». Также в пресс-службе перевозчика усомнились в достоверности источников и подчеркнули, что неоднократно показывали производственные мощности и возможности компании по техническому обслуживанию авиапарка. В авиакомпании отметили, что открыты в этом вопросе и пригласили журналистов еще раз все проинспектировать.

Из этих фактов следует, что появившиеся в Сети сообщения об отказе авиакомпании фиксировать неисправности на борту самолетов недостоверны.

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