Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам | 360°

Общество 30 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам Сообщения о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказались фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети появилась информация о том, что в российской столице за военнообязанными будут следить по QR-кодам. «360» объясняет, почему нельзя доверять таким сообщениям.

Фейк

Реклама

В Москве передвижения военнообязанных будут контролировать при помощи QR-кодов, сообщили некоторые Telegram-каналы.

Реклама

Правда

На самом деле эта информация ничем не подтверждена. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев во время вебинара для IT-компаний подчеркнул, что QR-коды не планируют вводить. Это невозможно в том числе потому, что все базы в госучреждениях ведут в бумажном виде.

Некоторые Telegram-каналы, распространявшие такие фейки, удалили посты об этом и извинились перед подписчиками.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0