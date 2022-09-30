Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам | 360°

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Фейк: в Москве за военнообязанными будут следить по QR-кодам

Сообщения о слежке за военнообязанными по QR-кодам оказались фейком

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В Сети появилась информация о том, что в российской столице за военнообязанными будут следить по QR-кодам. «360» объясняет, почему нельзя доверять таким сообщениям.

Фейк

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В Москве передвижения военнообязанных будут контролировать при помощи QR-кодов, сообщили некоторые Telegram-каналы.

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Правда

На самом деле эта информация ничем не подтверждена. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев во время вебинара для IT-компаний подчеркнул, что QR-коды не планируют вводить. Это невозможно в том числе потому, что все базы в госучреждениях ведут в бумажном виде.

Некоторые Telegram-каналы, распространявшие такие фейки, удалили посты об этом и извинились перед подписчиками.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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