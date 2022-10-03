Фейк: Славянск и Краматорск не войдут в состав России | 360°

Общество 03 октября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: Славянск и Краматорск не войдут в состав России Сообщения о том, что Славянск и Краматорск не войдут в состав России, назвали фейком РИА «Новости»

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Глава украинского МВД заявил, что границы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при вступлении в состав России будут устанавливать с учетом ситуации в зоне боевых действий. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Границы республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей определят в соответствии с границами их территорий на день образования, а Славянск и Краматорск не войдут в Россию. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Правда

На самом деле границы ДНР и ЛНР в составе Федерации определяют юридически, по их состоянию на 2014 год, а пределы Запорожской и Херсонской областей — теми границами, которые они признавали своими на момент воссоединения с Россией. Таким образом, в Херсонскую область вошла бывшая часть Николаевской области Украины.

Все это четко прописано в законах, представленных Госдуме.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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