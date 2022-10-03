Фейк: Славянск и Краматорск не войдут в состав России | 360°

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Общество
03 октября 2022, 17:22
Многодетные отцы, родители инвалидов и «хроники». Регионы исправляют ошибки частичной мобилизации
Подмосковье
03 октября 2022, 17:15
Свыше 15 тысяч домов капитально отремонтировали в Подмосковье с 2014 года
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Эксклюзив
03 октября 2022, 17:09
«Мы давали клятву». Добровольно пришедший в военкомат Подмосковья — о своем решении
Общество
03 октября 2022, 16:52
Фейк: Славянск и Краматорск не войдут в состав России
Власть
03 октября 2022, 16:52
Медведев оценил продолжительность грядущего энергетического кризиса
Подмосковье
03 октября 2022, 16:52
Председатели жилых домов Подмосковья помогли устранить еще тысячу нарушений чистоты
Спецоперация
03 октября 2022, 16:47
Минобороны подтвердило отправку мобилизованных в ЛНР
Подмосковье
03 октября 2022, 16:46
Количество жалоб на содержание дворов снизилось в Подмосковье
Мир
03 октября 2022, 16:37
Швеция сообщила о возобновлении утечки газа на «Северном потоке — 2»