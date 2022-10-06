Фейк: школьникам в Мариуполе выдают крупы и макароны вместо горячих обедов | 360°

Общество 06 октября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: школьникам в Мариуполе выдают крупы и макароны вместо горячих обедов Сообщения о том, что школьников в Мариуполе лишили горячего питания, оказались фейком РИА «Новости»

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Бывшие украинские власти Мариуполя утверждают, что местным школьникам выдают крупы и макароны вместо обещанных горячих завтраков и обедов. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В Telegram-канале бывшего советника украинского экс-мэра Мариуполя Петра Андрющенко появился пост о том, что учащимся местных школ выдали пачки крупы, макароны и масло вместо горячего питания. По словам Андрющенко, таким образом российские власти «издеваются» над мариупольцами.

Правда

Советник экс-мэра прав только в одном: школьники действительно получили продуктовые наборы, которые включают в себя крупы, макароны, сахар, масло, соки и молоко. Однако их выдавали детям, которые в силу разных обстоятельств перешли на дистанционную форму обучения. Репортаж об этом опубликован на портале «Мариуполь Сейчас».

Между тем ученики начальной школы и льготных категорий с 5-го по 11-й обеспечены бесплатным горячим питанием.

Заявления украинской стороны по жизни в Мариуполе сейчас полны фейков, цель которых — очернение российских властей и запугивание жителей.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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