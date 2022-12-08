Общество 08 декабря 2022, 14:28 Фейк: «Школа управления дронами» бесплатно обучает российских военных Unsplash

Читать 360tv в

В Сети появилась реклама фейковой RU Drone School — российской «Школы управления дронами», которая бесплатно проводит обучение военных. «360» выяснил подробности.

Фейк

В Telegram-каналах рекламируют российскую «Школу управления дронами».

Реклама

«Мы предоставляем для военнослужащих бесплатное обучение по пилотированию дронов. Курсы подготовки пилотов дронов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и области. Разработан специальный курс, который будет проходить две недели. Наши инструкторы — профессионалы с опытом применения дронов для аэроразведки в условиях боевых действий. Все ради скорейшей победы в СВО!» — написано в постах.

Реклама

Правда

Несмотря на информацию в рекламном тексте, что проект существует с сентября, по данным хостинга, сайт «школы» появился только 17 октября, а страницы в соцсетях созданы 17 ноября. Сервер находится в США и принадлежит компании godaddy.com, которая не работает с Россией.

Вызывают сомнение и имена спонсоров, якобы поддерживающих проект. Там перемешаны банк ВТБ, ЧВК «Вагнер», Роскосмос, МГИМО, производитель дронов DJI и даже управление делами президента России.

К тому же сайт — копия украинского UA Drone School, который занимается подготовкой пилотов дронов для ВСУ. Очевидно, фейковый ресурс российской «школы» создавали для сбора данных о военнослужащих, вероятно, для украинских спецслужб. При заполнении анкеты, помимо указания личных данных, требуется номер воинской части. Причем этот пункт обязательный, его нельзя пропустить.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.